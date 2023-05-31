Испугались ДРГ: россияне подорвали дорогу на границе Украины, РФ и Беларуси, — соцсети (видео)

Как информируют пропагандисты, был осуществлен подрыв автомобильной дороги, ведущей в Черниговскую область. Оккупанты рассчитывают, что такие действия предотвратят возможный прорыв украинской ДРГ.

Related video

В районе контрольно-пропускного пункта "Три сестры", расположенном на стыке границ Украины, России и Беларуси, произошел мощный взрыв. Как сообщает Фокус со ссылкой на пропагандистские каналы россиян, оккупанты подорвали дорогу, ведущую в Украину, 30 мая.

Согласно информации российских военкоров, оккупанты решили подорвать автостраду, ведущую в Черниговскую область Украины. При чем утверждается, что речь идет о подрыве украинского дорожного полотна.

По мнению оккупантов, это должно помещать диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) проникнуть на территорию России со стороны Украины.

КПП "Три сестры" расположено в районе одноименного монумента на стыке границ Украины, Беларуси и России. Памятник установили в 1975 году в знак дружбы между трема народами. Конструкция состоит из трех пилонов, увенчанных гербами бывших советских республик и опоясанных бронзовым кольцом.

Напомним, 29 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили очередную вылазку на территорию Российской Федерации, которую приурочили ко Дню пограничника в РФ.

Ранее, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили об очередном заходе на территорию Белгородской области Российской Федерации и опубликовали видео из населенного пункта Глотово, снятое на фоне местного отделения "Почты России".