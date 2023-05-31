Злякалися ДРГ: росіяни підірвали дорогу на кордоні України, РФ та Білорусі, — соцмережі (відео)

Як інформують пропагандисти, було здійснено підрив автомобільної дороги, яка веде до Чернігівської області. Окупанти розраховують, що такі дії запобігатимуть можливому прориву української ДРГ.

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У районі контрольно-пропускного пункту "Три сестри", розташованому на стику кордонів України, Росії та Білорусі, стався потужний вибух. Як повідомляє Фокус із посиланням на пропагандистські канали росіян, окупанти підірвали дорогу, яка веде до України, 30 травня.

За інформацією російських воєнкорів, окупанти вирішили підірвати автостраду, що веде до Чернігівської області України. До того ж стверджується, що йдеться про підрив українського дорожнього полотна.

На думку окупантів, це має поміщати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) проникнути на територію Росії з боку України.

КПП "Три сестри" розташоване в районі однойменного монумента на стику кордонів України, Білорусі та Росії. Пам'ятник встановили 1975 року на знак дружби між трьома народами. Конструкція складається з трьох пілонів, увінчаних гербами колишніх радянських республік та оперезаних бронзовим кільцем.

Нагадаємо, 29 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" здійснили чергову вилазку на територію Російської Федерації, яку присвятили до Дня прикордонника у РФ.

Раніше, 25 травня, бійці ""Російського добровольчого корпусу" повідомили про черговий захід на територію Білгородської області Російської Федерації та опублікували відео із населеного пункту Глотове, зняте на тлі місцевого відділення "Пошти Росії".