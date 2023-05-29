"Поздравили" с Днем пограничника: в РДК сообщили о новой вылазке на территорию РФ (фото)

Как отмечают российские добровольцы, очередной рейд на территорию страны-агрессора сквозь "дырявую" границу прошел успешно.

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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" совершили очередную вылазку на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил Telegram-канала РДК 29 мая.

В "Русском добровольческом корпусе" отметили, что пересекли границу страны-агрессора в день, когда российские пограничники отмечали свой профессиональный праздник.

"Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы!", — говорится в публикации.

При этом в РДК пока не называли цель проникновения на территорию России, пообещав открыть подробности вылазки позже.

РДК снова проник в Россию

Отметим, что День пограничника на территории России отмечают 28 мая.

Ранее, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" сообщили об очередном заходе на территорию Белгородской области Российской Федерации и опубликовали видео из населенного пункта Глотово, снятое на фоне местного отделения "Почты России".

Еще мы сообщали, что 25 мая в РДК заявили, что им удалось побывать возле села Гоголевка в Курской области России и опубликовали соответствующее фото, сделанное ночью. Российские партизаны раскритиковали РФ за расходы на усиление охраны границы, которая на самом деле не защищена, назвав ее "совсем дырявой".

Мы также писали о том, что согласно заявлению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка от 26 мая, "спецоперация" в Белгородской области при участии "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" дает Киеву ряд преимуществ.