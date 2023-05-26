Дает преимущества: какую выгоду получили ВСУ после атаки партизанами Белгорода (видео)

Михаил Подоляк озвучил четыре выгоды для Украины после атаки на Белгород, которую устроили бойцы РДК и ЛСР.

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"Спецоперация" в Белгородской области при участии "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" дает Киеву ряд преимуществ, хотя в операции непосредственного планирования отношения никакого не имеет. Об этом заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в пятницу, 26 мая.

"Мы, конечно с большой симпатией относимся к протестам в России. Потому что любые протестные движения, в том числе и военизированное протестное движение огни ускорят распад политической вертикали в России, обнуляют политическую элиту и соответственно для нас это, конечно, позитивное движение", — сказал Подоляк.

Он также перечислил выгоды от "спецоперации" на Белгородщине, которые пошла Украине на пользу.

Во-первых, это заход и интенсивные боевые действия в течение трех дней на территории Белгородской области показали, что Россия практически не контролирует свое внутренне пространство. Грубо говоря, там абсолютно все беззащитно. И они это не исправят.

Подоляк считает, что Россия не сможет построить защитный каркас для приграничных территорий

Кроме того, по словам советника главы ОП, в России полностью разорганизованы отношения между силовыми вертикалями и они не могут оперативно принимать решение.

В-третьих, российский потенциальный потребитель должен понимать, что в какой-то момент конфликта в самой РФ военные будут воевать на ее территории так, как сейчас воюют на Донбассе. Это будут зачистки, ковровые бомбардировке и артиллерии.

Подоляк также сказал о том, что РФ постепенно утрачивается чувство сакральности власти. Они теряют контроль как над регионами, так как и над силовыми вертикалями.

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Напомним, 25 мая беспилотник атаковал здание "Газпрома" в Белгородской области. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: были выбиты окна, посечены фасад и кровля.

А 13 мая бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородской области. Российские военные говорят, что огонь борьбы разгорается по всей территории РФ, поэтому они призывали ждать их в других населенных пунктах.