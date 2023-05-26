Дає переваги: яку вигоду отримали ЗСУ після атаки партизанами Бєлгорода (відео)

Михайло Подоляк озвучив чотири вигоди для України після атаки на Бєлгород, яку влаштували бійці РДК і ЛСР.

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"Спецоперація" в Бєлгородській області за участю "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" дає Києву низку переваг, хоча до операції безпосереднього планування відношення ніякого не має. Про це заявив радник глави ОП України Михайло Подоляк у п'ятницю, 26 травня.

"Ми, звичайно, з великою симпатією ставимося до протестів у Росії. Тому що будь-які протестні рухи, зокрема й воєнізований протестний рух, вогні прискорять розпад політичної вертикалі в Росії, обнуляють політичну еліту, і відповідно для нас це, звичайно, позитивний рух", — сказав Подоляк.

Він також перерахував вигоди від "спецоперації" на Бєлгородщині, які пішли Україні на користь.

По-перше, це захід та інтенсивні бойові дії протягом трьох днів на території Бєлгородської області показали, що Росія практично не контролює свій внутрішній простір. Грубо кажучи, там абсолютно все беззахисно. І вони цього не виправлять.

Подоляк вважає, що Росія не зможе побудувати захисний каркас для прикордонних територій

Крім того, за словами радника голови ОП, у Росії повністю розорганізовано відносини між силовими вертикалями, і вони не можуть оперативно ухвалювати рішення.

По-третє, російський потенційний споживач має розуміти, що в якийсь момент конфлікту в самій РФ військові воюватимуть на її території так, як зараз воюють на Донбасі. Це будуть зачистки, килимові бомбардування і артилерія.

Подоляк також сказав про те, що РФ поступово втрачає почуття сакральності влади. Вони втрачають контроль як над регіонами, так і над силовими вертикалями.

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Нагадаємо, 25 травня безпілотник атакував будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області. Унаслідок атаки БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю: було вибито вікна, посічено фасад і покрівлю.

А 13 травня бійці РДК знову зайшли на територію Бєлгородської області. Російські військові кажуть, що вогонь боротьби розгорається по всій території РФ, тому вони закликали чекати на них в інших населених пунктах.