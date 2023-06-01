Подготовка к эвакуации: в Москве начали оборудовать бомбоубежища (фото, видео)

По информации росСМИ, с 24 мая на сайте Госзакупок РФ размещен проект по строительству бомбоубежища вместимостью до 800 человек для Центральной клинической больницы при Кремле.

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В Москве начали подготовку оборудования бомбоубежищ в подвалах некоторых жилых домов. Об этом 31 мая сообщил российский Telegram-канал "Сирена".

"В некоторых московских жилых домах подвальные помещения переоборудуют в бомбоубежища — там же размещают инструкции по эвакуации и сбору "тревожных чемоданчиков". Адрес одного из таких домов — Чертановская, 13", — сообщают журналисты.

Также издание демонстрирует видео, на котором можно увидеть предположительные спальные места, столы и стулья.

Также издание сообщает, что на официальном сайте Государственных закупок был опубликован заключенный 24 мая контракт на проектирование бомбоубежища для здания Центральной клинической больницы при Кремле.

В проекте контракта указано, что помещено будет рассчитано на пребывание 800 человек и будет оборудовано системой защиты от радиации и взрывных волн.

Атака БПЛА на Москву и область

Напомним, 30 мая в Москве и Московской области была слышна серия взрывов, связанная с атакой неизвестных беспилотников.

В офисе президента Украины прокомментировали инцидент в Москве, как закономерный исход "большой европейской войны". В свою очередь в Госдуме РФ заявили, что эта атака является актом устрашения с целью посеять панику среди мирного населения столицы РФ.