По словам военачальника ВС РФ Андрея Гурулева, Россия — единственная страна, которая может создать угрозу всей территории США.

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Кремль должен "разрушить" Великобританию, об этом в эфире российского телевидения заявил депутат и военачальник Андрей Гурулев. Фрагмент программы, в которой он разразился яростной тирадой в адрес Запада опубликовал в Twitter журналист BBC Фрэнсис Скарр.

Депутат заявил, что в Киеве нет режима, а "режим находится в Вашингтоне".

Депутат в РФ — о применении тактического ядерного оружия

"Режим он в Вашингтоне, а в Киеве так, шныри помойные, которых куда пнули под зад, туда они и побежали <…> Россия — единственная страна, которая может создать угрозу всей территории Соединенных Штатов, единственная в мире", — заявил он.

По словам Гурулева, если кто-то думает, что все закончится Украиной, он слишком наивен.

"Вашингтонский обком будет пихать всех в эту войну, лишь бы навредить России", — заявил он и также предложил "снести Британию сходу, не задействуя стратегического ядерного потенциала".

Депутат также уточнил, что радикальные меры хороши тогда, когда всего хватает, а неподготовленное наступление грозит бедой.

По его словам, вначале должен отработать оборонно-промышленный комплекс по полной программе, а затем военные сделают свое дело.

Напомним, что в РФ пригрозили отравлением британскому министру обороны Джеймсу Клеверли. Ведущая на росТВ напомнила об отравлении Юлии и Сергея Скрипаль, которое устроили агенты ГРУ "Петров и Боширов" в 2018 году.

Также сообщалось, что российские оборонные заводы работают в режиме максимальной загрузки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также заявил, что параллельно проходит совершенствование вооружений и техники.