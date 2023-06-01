"Когда не было в Украины армии": Лукашенко назвал "единственную ошибку" России в войне

Белорусский диктатор сожалеет, что Россия не начала войну против Украины до 2014 года, поскольку, по его мнению, украинский народ не был готов к борьбе.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что главе Кремля Владимиру Путину следовало привлечь войска РФ для вторжения на территорию Украины до 2014 года. Об этом информирует 1 июня белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Он сожалеет, что россияне не начали уничтожать украинцев раньше. По его словам, нужно было "с этим вопросом разобраться в 2014-2015 годах". Политик считает, что до Революции Достоинства у России была возможность победить.

"Наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности", – заявил он.

Лукашенко обвинил западные государства в регулярной поддержке Украины еще до масштабного вторжения России на украинскую территорию, состоявшемся в феврале 2022 года, а также в более интенсивном снабжении оружия. Он согласен с Путиным, заявлявшим, что "война началась задолго до 2014 года".

"А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", – высказался диктатор.

По его словам, во время переговоров по мирному урегулированию некоторые участники подтвердили этот тезис. Он вспомнил бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

"Они откровенно признались, что они делали все, чтобы подготовить Украину к войне с Россией", – цитирует агентство Лукашенко.

Он отметил, что украинские президенты якобы имели возможность реализации вариантов, которые могли помочь избежать кровопролития. Политиков, по мнению Лукашенко, подталкивали к худшим сценариям. Он намекнул именно на действия цивилизованного мира.

"Нашли болевые точки, где можно было нажать", – высказался диктатор.

Напомним, 29 мая Лукашенко призвал другие страны вступать в "Союзное государство". Белорусский диктатор начал раздавать российский ядерный арсенал. По его мнению, у "любителей" Кремля есть уникальный шанс для объединения, а также напомнил и о договоренности с РФ о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.