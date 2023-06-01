"Коли не було в України армії": Лукашенко назвав "єдину помилку" Росії у війні

Білоруський диктатор жалкує, що Росія не розпочала війну проти України до 2014 року, оскільки, на його думку, український народ не був готовий до боротьби.

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що очільнику Кремля Володимиру Путіну варто було залучити війська РФ для вторгнення на територію України до 2014 року. Про це інформує 1 червня білоруське інформаційна агенція БЕЛТА.

Він жалкує, що росіяни не почали знищувати українців раніше. З його слів потрібно було "з цим питанням розібратися у 2014-2015 роках". Політик вважає, що до Революції Гідності у Росії була можливість перемогти.

"Наша помилка, що ми не вирішили це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності", – заявив він.

Лукашенко звинуватив західні держави у регулярній підтримці України ще до масштабного вторгнення Росії на українську територію, яке відбулося у лютому 2022 року, а також в інтенсивнішому постачанні зброї. Він згоден з Путіним, який заявляв, що "війна почалася задовго до 2014 року".

"А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", – висловився диктатор.

З його слів, під час перемовин щодо мирного врегулювання деякі учасники підтвердили цю тезу. Він пригадав колишнього президента Франції Франсуа Олланда.

"Вони відверто зізналися, що вони робили все, щоб підготувати Україну до війни з Росією", – цитує агентство Лукашенка.

Він зазначив, що українські президенти нібито мали можливість для реалізації варіантів, які могли допомогти уникнути кровопролиття. Політиків, на думку Лукашенка, підштовхували до найгірших сценаріїв. Він натякнув саме на дії цивілізованого світу.

"Знайшли больові точки, де можна було натиснути", – висловився диктатор.

Нагадаємо, 29 травня Лукашенко закликав інші країни вступати до "Союзної держави". Білоруський диктатор уже почав роздавати російський ядерний арсенал. На його думку, "любителі" Кремля мають унікальний шанс для об'єднання, а також нагадав й про домовленість з РФ щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі.