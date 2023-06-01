"Папа приказал бежать": семиклассница рассказала, как спаслась во время обстрела Киева 1 июня

Девочка поведала, что после первых сирен воздушной тревоги отец приказал ей бежать в коридор, где можно спастись от ракет, так как соблюдается правило "двух стен".

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Дети и взрослые утром 1 июня пережили по их словам самую страшную ракетную атаку за все время войны в Украине. С ними пообщались журналисты BBC Украина.

В частности они поговорили с киевской семиклассницей. Девочка рассказала журналистам о том, что между звуком воздушной тревоги и прогремевшим взрыве было всего несколько минут.

Она помнит, как отец приказал ей немедленно бежать в коридор и оставаться там. Соседи девочки также подтвердили, что раньше не слышали подобной силы взрывов.

"Вот видите, у нас сегодня праздник (1 июня отмечают Международный день защиты детей, — ред.) — но что-то не получается праздновать", — сказала девочка корреспонденту.

Напомним, 1 июня киевляне рассказали, как чудом смогли спастись во время обстрела ВС РФ. По словам очевидцев обстрела, все произошло очень быстро, в течение 15 минут. Житель пострадавшего от обстрела дома чудом выжил, успев спрятаться под своей кроватью. По словам киевлянина, ночью он крепко спал, поэтому не слышал сигнал воздушной тревоги. Проснулся он уже от звуков сильных взрывов и сразу бросился прятаться под кровать.

В ночь на 1 июня Киев подвергся ракетной атаке со стороны ВС РФ. В результате падения обломков пострадали Днепровский и Деснянский районы столицы. В Деснянском районе погибли 3 человека. Во время утренней атаки столицы одно из укрытий в Деснянском районе оказалось закрытым, и люди не смогли в него попасть. Когда они стояли возле него, произошел прилет.