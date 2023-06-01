"Тато наказав тікати": семикласниця розповіла, як врятувалася під час обстрілу Києва 1 червня

Дівчинка розповіла, що після перших сирен повітряної тривоги батько наказав їй бігти в коридор, де можна врятуватися від ракет, оскільки дотримується правила "двох стін".

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Діти та дорослі вранці 1 червня пережили за їхніми словами найстрашнішу ракетну атаку за весь час війни в Україні. З ними поспілкувалися журналісти ВВС Україна.

Зокрема, вони поговорили з київською семикласницею. Дівчинка розповіла журналістам про те, що між звуком повітряної тривоги і вибухом, який прогримів, було всього кілька хвилин.

Вона пам'ятає, як батько наказав їй негайно бігти до коридору і залишатися там. Сусіди дівчинки також підтвердили, що раніше не чули вибухів такої сили.

"Ось бачите, у нас сьогодні свято (1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей, — ред.) — але щось не виходить святкувати", — сказала дівчинка кореспондентові.

Нагадаємо, 1 червня кияни розповіли, як дивом змогли врятуватися під час обстрілу ЗС РФ. За словами очевидців обстрілу, все сталося дуже швидко протягом 15 хвилин. Житель потерпілого від обстрілу будинку дивом вижив, встигнувши сховатися під своїм ліжком. За словами киянина, вночі він міцно спав, тож не чув сигналу повітряної тривоги. Прокинувся він уже від звуків сильних вибухів і одразу кинувся ховатися під ліжко.

У ніч на 1 червня Київ зазнав ракетної атаки з боку ЗС РФ. Внаслідок падіння уламків постраждали Дніпровський та Деснянський райони столиці. У Деснянському районі загинули 3 людей. Під час ранкової атаки столиці одне з укриттів у Деснянському районі виявилося закритим, і люди не змогли до нього потрапити. Коли вони стояли біля нього, трапився приліт.