В Одессе родители "таскают" детей к табличкам "мины" и делают селфи, — Братчук (видео)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал народных депутатов усилить ответственность за нарушение норм безопасности во время отдыха в Украине.

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В Одессе некоторые родители игнорируют предупреждения о заминированном побережье и идут вместе с детьми на пляже. Об этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, насколько важно во время отдыха соблюдать правила безопасности. По его словам, уже длительное время совещание вопроса ответственности за действия людей, нарушающих нормы. Ужесточение законодательства и введение административной ответственности поможет повлиять на тех, кто игнорирует призывы представителей власти.

"Таскают", извиняюсь за слово, на руках. Подводят к этим табличкам и делают селфи", – заявил он.

Братчук отметил, что если родители имеют суицидальные наклонности, то не стоит побуждать к этому детей. Он напомнил, что против несовершеннолетних и без того хватает террористических угроз, возникающих со стороны российских захватчиков.

"Законодателям нужно поработать. Возможно, кто-то из нардепов меня услышит", – добавил спикер Одесской ОВА.

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Пляжный сезон в Одессе

Нормы безопасности для купания в Черном море уже разработаны, но окончательное решение по открытию пляжей на территории Одессы должен принимать глава областной военной администрации. Юрий Крук, занимавший должность руководителя Одесской районной военной администрации, 25 мая на пресс-конференции назвал основные положения совместного указа РВА и оперативной группировки войск "Дунай" по пляжному сезону. Также, согласно разработанным нормативам, ближе к берегу разместят буйки, обозначающие предельное расстояние, куда можно заплыть купающимся, их должно быть видно на расстоянии 50 метров.

Напомним, 23 мая в Одесской ОВА заявили, что планируют открыть пляжи в июне, несмотря на войну. В общении с журналистами заместитель председателя ОВА Роман Григоришин заявил, что украинцам нужно дать шанс отдохнуть от работы и повседневной рутины. И добавил, что чиновники понимают риски, поэтому над соответствующими документами будут работать вместе с военными.