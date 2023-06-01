В Одесі батьки "тягають" дітей до табличок "міни" і роблять селфі, — Братчук (відео)

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав народних депутатів посилити відповідальність за порушення норм безпеки під час відпочинку в Україні.

Related video

В Одесі деякі батьки ігнорують попередження щодо замінованого узбережжя та йдуть разом із дітьми на пляжі. Про це спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він наголосив на тому, наскільки важливо під час відпочинку дотримуватися правил безпеки. З його слів, вже тривалий час нарада питання відповідальності за дії людей, які порушують норми. Посилення законодавства та запровадження адміністративно відповідальності допоможе вплинути на тих, хто ігнорує заклики представників влади.

"Тягають", перепрошую за слово, на руках. Підводять до цих табличок і роблять селфі", – заявив він.

Братчук зазначив, якщо батьки мають суїцидальні нахили, то не варто спонукати до цього дітей. Він нагадав, що проти неповнолітніх й так вистачає терористичних загроз, які виникають з боку російських загарбників.

"Законодавцям треба попрацювати. Можливо, хтось з нардепів мене почує", – додав речник Одеської ОВА.

дивитися з 9 хв

Пляжний сезон в Одесі

Норми безпеки для купання в Чорному морі вже розроблені, але остаточне рішення стосовно відкриття пляжів на території Одеси має ухвалювати голова обласної військової адміністрації. Юрій Крук, який обіймав посаду керівника Одеської районної військової адміністрації, 25 травня на пресконференції назвав основні положення спільного указу РВА та оперативного угруповання військ "Дунай" щодо пляжного сезону. Також, згідно з розробленими нормативами, ближче до берега розмістять буйки, що позначають граничну відстань, куди можна запливти тим, хто купається, їх має бути видно на відстані 50 метрів.

Нагадаємо, 23 травня в Одеській ОВА заявили, що планують відкрити пляжі у червні, попри війну. У спілкуванні із журналістами заступник голови ОВА Роман Григоришин заявив, що українцям потрібно дати шанс відпочити від роботи та повсякденної рутини. І додав, що чиновники розуміють ризики, тож над відповідними документами працюватимуть разом із військовими.