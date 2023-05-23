Незважаючи на війну: в Одеській ОВА планують відкрити пляжі у червні (відео)

У спілкуванні із журналістами заступник голови ОВА Роман Григоришин заявив, що українцям потрібно дати шанс відпочити від роботи та повсякденної рутини. І додав, що чиновники розуміють ризики, тож над відповідними документами працюватимуть разом із військовими.

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В Одесі, незважаючи на ракетні обстріли ЗС РФ, відкриватимуть пляжі. Купальний сезон влада планує відкривати у червні повідомив заступник голови Одеської військової адміністрації Роман Григоришин, відповідаючи на запитання журналістів у вівторок, 23 травня.

У телеефірі "7 канал Одеса" чиновник сказав, що пляжний сезон в Одесі не скасовуватимуть через бойові дії в Україні. А для того, щоб городяни та гості міста були у безпеці, чиновники адміністрації мера разом із військовими вже розробляють відповідні укази. Документи включатимуть і карту, на якій повинні бути зазначені безпечні локації для відпочинку. Також у них буде прописано вимогу для власників пляжів.

Окрім того, до роботи над документом залучили районні військові адміністрації.

За словами Григоришина, відповідний документ буде розроблено вже цього тижня.

Заступник мера міста наголосив, що усвідомлює всю непросту ситуацію в країні та небезпеку морської акваторії в Україні. Однак урядовець упевнений у тому, що українцям потрібно дати шанс відпочити від роботи.

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Нагадаємо, що 19 квітня 2023 року спікер Одеської ОВА заявив про те, що влітку в Одесі будуть закриті всі пляжі. За його словами, для забезпечення безпеки місцевого населення, яке минулого року ігнорувало заборону місцевої влади на купання в акваторії Чорного моря, в Одесі можуть закрити всі пляжі для відпочинку та морські узбережжя.

Зауважимо, що у липні 2022 року на одному з пляжів Одеської області у свій день народження підірвався на міні молодик. Він порушив заборону і вирішив викупати в морі. Вибухом йому відірвало голову.