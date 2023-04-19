"Танців на кістках не буде": в Одесі планують закрити всі пляжі для відпочинку (відео)

За словами спікера Одеської ОВА, мешканців міста не збираються позбавляти відпочинку, однак, перш за все його потребують українські військові, які мають отримати всі доступні послуги.

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Для забезпечення безпеки місцевого населення, що минулого року ігнорувало заборону місцевої влади на купання в акваторії Чорного моря, в Одесі можуть закрити всі пляжі для відпочинку та морські узбережжя. Про це 19 квітня, повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, до моменту перемоги України у війні та подальшого розмінування акваторії Чорного моря курортного сезону в Одесі швидше за все не буде. Про це добре дають зрозуміти обстріляні об'єкти курортної сфери міста.

"Коли кажуть, що ми жартуємо про відсутність доступу до моря. Пояснюю. Публічного доступу до відкритих пляжів Одеси, там, де є заміновані ділянки, звичайно не буде", — зазначив речник Одеської ОВА.

За його словами, влада має дати можливість людям відпочивати. Насамперед відпочинок буде потрібен захисникам, що повертаються з фронту. Саме українські військові мають одержати певний перелік послуг.

"Але ми не говоримо про великі концерти. Такого не буде. "Танців на кістках", попереджаю — таких, як були минулого року, не буде", — наголосив Братчук.

Нагадаємо, у липні минулого року на одному з пляжів Одеської області у свій день народження підірвався на міні молодик. Він порушив заборону і вирішив викупатись у морі. Вибух відірвав йому голову.

У червні 2022 року у курортній Грибівці Одеської області від вибуху в морі загинув 50-річний чоловік з Донецької області.