"Танцев на костях не будет": в Одессе планируют закрыть все пляжи для отдыха (видео)

По словам спикера Одесской ОВА, жителей города не собираются лишать отдыха, однако, прежде всего в нем нуждаются украинские военные, которые должны получить все доступные услуги.

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Для обеспечения безопасности местного населения, игнорировавшего в прошлом году запрет местной власти на купание в акватории Черного моря, в Одессе могут закрыть все пляжи для отдыха и морские побережья. Об этом 19 апреля, сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, до момента победы Украины в войне и последующего разминирования акватории Черного моря курортного сезона в Одессе скорее всего не будет. Об этом же ясно дают понять обстрелянные объекты курортной сферы города.

"Когда говорят, что мы шутим про отсутствие доступа к морю. Объясняю. Публичного доступа к открытым пляжам Одессы, там где есть заминированные участки, конечно не будет", — отметил спикер Одесской ОВА.

По его словам, власти должны дать возможность людям отдыхать. Прежде всего, отдых будет нужен защитникам, которые возвращаются с фронта. Именно украинские военные должны получить определенный перечень услуг.

"Но мы не говорим о больших концертах. Такого не будет. "Танцев на костях", предупреждаю — таких как были в прошлом году, не будет", — подчеркнул Братчук.

Напомним, в июле прошлого года, на одном из пляжей Одесской области в свой день рождения подорвался на мине молодой человек. Он нарушил запрет и решил искупать в море. Взрывом ему оторвало голову.

В июне 2022 года в курортной Грибовке Одесской области от взрыва в море погиб 50-летний мужчина из Донецкой области.