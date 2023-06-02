Реэкспорт оружия в Украину: парламент Швейцарии провалил голосование, но шансы есть

Дискуссии о перепродаже швейцарского вооружения возобновятся после голосования Нацсовета. А местный оборонный концерн Ruag выступает за продажу Киеву 96 танков Leopard 1.

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Депутаты нижней палаты парламента Швейцарии (Национального совета) отказались принять разрешение на реэкспорт швейцарского оружия в Украину. Об этом сообщило издание Swiss info.

Отклоненная поправка, предложенная Комиссией по политике безопасности (SIK-N), позволила бы третьим странам реэкспортировать вооружение в Украину. Против инициативы высказались 98 политиков, а 75 были "за".

Теперь предложение снимут с повестки дня, так как комитет Совета кантонов ранее отклонял его. Дискуссия о реэкспорте оружия продолжается после голосования Нацсовета, отметило издание.

Несколько предложений по этому вопросу находятся на рассмотрении в парламенте. Речь идет не об исключении, а о кардинальных изменениях в законе о продаже вооружений, указали журналисты.

После начала полномасштабной войны России с Украиной несколько стран просили Швейцарию разрешить передачу ее оружия Киеву. Федеральный совет отклонял эти запросы, что вызвало международную критику Берна.

Издание Tages-Anzeiger в марте писало, что немецкая оборонная компания Rheinmetall планировала купить 96 старых танков Leopard 1 у швейцарского концерна Ruag. У Швейцарии также хотели выкупить танки Leopard 2.

Напомним, что пресс-секретарь концерна Ruag Кирстен Хаммерих 1 июня заявила о желании продать Украине 96 "Леопардов". Но есть нюанс — нужно, чтобы в парламенте признали их "выведенными из эксплуатации".

Фокус ранее писал о варианте закупок для Киева нескольких десятков танков Leopard 1 правительством Нидерландов. Также вместе с Данией Нидерланды хотят купить для Украины 14 танков Leopard 2-A4.