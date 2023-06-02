Взрывы в Бердянске: есть "прилет" по позициям ВС РФ в порту, — ГВА (видео)

По данным местных жителей, несколько ракет прилетели в район порта. Представитель оккупационной администрации Вячеслав Рогов заявил, что взрывы прозвучали якобы из-за работы ПВО.

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В пятницу, 2 июня, во временно оккупированном Бердянске, раздались взрывы. Сообщается, что произошло попадание по вражеским позициям в районе порта. Об этом заявили в Бердянской городской военной администрации.

"В Бердянске снова расцветает "бавовна"! Есть попадание по позициям оккупантов. Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города", — написали в ГВА.

По предварительным данным, несколько ракет прилетели в район порта, что подтверждают и оккупанты.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что причина взрывов — работа ПВО в городе.

Кроме того, по информации местных жителей, в селе Осипенко также был слышен взрыв, а над районом полигона был виден дым, который быстро исчез. Важно отметить, что на небе была замечена полоса, которая не могла быть вызвана движением самолета.

Местные жители также сообщили о том, что ракета была замечена летящей в сторону Косы, но была сбита. Вероятно, она могла упасть в районе Слободки.

Напомним, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области около 23 часов вечера 25 мая раздались взрывы. Сообщается, что взрывалось в районе "колонии". Местные жители рассказывают, что прилеты были в районе одного из заводов.