В Кропивницком придумали хитрую схему, как "отмазывать" мужчин от мобилизации

Чиновники предприятия "Кировоградгаз" фиктивно трудоустраивали лиц призывного возраста и таким образом "бронировали" их от призыва

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В Кропивницком СБУ посетила ОАО "Кировоградгаз". Здесь придумали схему, как "отмазывать" мужчин от мобилизации. Об этом сообщается в управлении Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Так на предприятии должностные лица "трудоустраивали" мужчин призывного возраста, и таким образом "бронировали" их на время мобилизации. Кроме того, фейковые рабочие получали и зарплаты. Из-за "схемы" должностные лица растратили почти 400 тыс. грн.

"В настоящее время председателю правления и руководителю отдела кадров предприятия доложено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", — сообщили в СБУ.

Напомним, что в Киеве задержали 9 киевлян, которые вопреки запрету снимали работу украинской противовоздушной обороны. Полицейские идентифицировали всех участников съемок и передали данные в СБУ. Среди нарушителей оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. В полиции подчеркнули, что их действия могли привести к разоблачению тактики работы ПВО.

31 мая сотрудники СБУ в Киеве пришли с обысками к певице Инне Вороновой, ранее публиковавшей в Instagram работу украинской ПВО.