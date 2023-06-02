Защищают свои "интересы": в Кремле не согласились с расширением НАТО за счет Украины

Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины вступить в НАТО говорит о неготовности, нежелании и неспособности Киева решать "существующие проблемы" за столом переговоров.

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Россия будет настаивать на "защите своих интересов", что означает, что она не будет соглашаться на расширение НАТО за счет Украины и на приближение альянса к своим границам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия будет добиваться выполнения своих задач, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное продвижение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО.

Также Песков заявил, что "заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности Киева решать украинский конфликт за столом переговоров".

"В Москве с сожалением констатируют, что подобные заявления президента Украины говорят о неготовности, нежелании и неспособности Киева решать существующие проблемы за столом переговоров", — говорит пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом пока нет.

"Насчет диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", — сказал представитель Кремля.

Напомним, 1 июня Йенс Столтенберг также сказал, что у Украины есть достаточно возможностей для того, чтобы освободить свои территории от российских оккупантов. По его словам, Североатлантический альянс предоставил Украине огромное количество военной помощи для того, чтобы начать контрнаступление.

Мы также сообщали, что 1 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил саммит Европейского политического сообщества, где отметил, что Украина готова к вступлению в НАТО, но ждет, когда к этому будет готов Альянс.