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Бюст Пушкина посреди разрухи: в сети появились новые фото Бахмута после боев

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Дом культуры в Бахмуте очень пострадал во время ожесточенных боев

Оккупанты ударили по Дому культуры им. Мартынова в Бахмуте еще в сентябре 2022 года. Тогда внутри от гари почернели все стены. Сейчас, пережив зиму, помещение находится в плачевном состоянии.

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В Бахмуте, который временно находится под контролем ВС РФ и наемников ЧВК "Вагнер", уничтожили Дом культуры имени Мартынова. Фотографии этой локации опубликовало росмедиа Avia.pro (один из популярных военных порталов на территории РФ) в пятницу, 2 июня.

СМИ утверждает, что фотографии делали сами наемники. На них можно рассмотреть, в каком состоянии находится помещение ДК сейчас.

Лестница, ведущая на второй этаж, еще сохранилась. А вот картину с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки, древнерусских князей и прочих выдающихся личностей, скорее всего, не удастся спасти, так как изображение слишком пострадало от гари и копоти.

В негодность пришли и бюсты писателей, которые были размещены в ДК. Так, у гипсового Пушкина осколками посечено лицо.

Здание сейчас находится в состоянии, опасном для жизни находящихся в нем людей. В стенах зияют сквозные проломы, а в некоторых локациях обваливается потолок и видно арматуру.

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За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров
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За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров
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За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров
новости бахмут, бахмут сейчас фото, как выглядит бахмут фото, фото бахмута, дк имени мартынова бахмут, дк имени мартынова фото, бахмут оккупация Fullscreen
За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров
новости бахмут, бахмут сейчас фото, как выглядит бахмут фото, фото бахмута, дк имени мартынова бахмут, дк имени мартынова фото, бахмут оккупация Fullscreen
За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров
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Напомним, 1 июня стало известно о том, что ВСУ приостановили наступление на Бахмутском направлении. По словам командующего сухопутными войсками, украинские военные выполняют другие важные задачи, чтобы не дать перехватить врагу инициативу.

А в конце мая военные и аналитики рассказали, что происходит в Бахмуте сейчас. Американские военные аналитики отмечали, что, хотя Бахмут и был опустошен тяжелыми боями, но пока ни одна из сторон конфликта не получила от битвы за город выгоды. В Центре стратегических и международных исследований (США) спрогнозировали, что РФ в скором времени может утратить контроль над городом.