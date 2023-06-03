Бюст Пушкина посреди разрухи: в сети появились новые фото Бахмута после боев

Оккупанты ударили по Дому культуры им. Мартынова в Бахмуте еще в сентябре 2022 года. Тогда внутри от гари почернели все стены. Сейчас, пережив зиму, помещение находится в плачевном состоянии.

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В Бахмуте, который временно находится под контролем ВС РФ и наемников ЧВК "Вагнер", уничтожили Дом культуры имени Мартынова. Фотографии этой локации опубликовало росмедиа Avia.pro (один из популярных военных порталов на территории РФ) в пятницу, 2 июня.

СМИ утверждает, что фотографии делали сами наемники. На них можно рассмотреть, в каком состоянии находится помещение ДК сейчас.

Лестница, ведущая на второй этаж, еще сохранилась. А вот картину с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки, древнерусских князей и прочих выдающихся личностей, скорее всего, не удастся спасти, так как изображение слишком пострадало от гари и копоти.

В негодность пришли и бюсты писателей, которые были размещены в ДК. Так, у гипсового Пушкина осколками посечено лицо.

Здание сейчас находится в состоянии, опасном для жизни находящихся в нем людей. В стенах зияют сквозные проломы, а в некоторых локациях обваливается потолок и видно арматуру.

За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров За время ожесточенных боев Бахмут очень пострадал от ракетных обстрелов и пожаров

Напомним, 1 июня стало известно о том, что ВСУ приостановили наступление на Бахмутском направлении. По словам командующего сухопутными войсками, украинские военные выполняют другие важные задачи, чтобы не дать перехватить врагу инициативу.

А в конце мая военные и аналитики рассказали, что происходит в Бахмуте сейчас. Американские военные аналитики отмечали, что, хотя Бахмут и был опустошен тяжелыми боями, но пока ни одна из сторон конфликта не получила от битвы за город выгоды. В Центре стратегических и международных исследований (США) спрогнозировали, что РФ в скором времени может утратить контроль над городом.