Генерал Залужный наградил офицера из Финляндии нагрудным знаком за помощь ВСУ

Финский офицер, имя которого не называется, был награжден нагрудным знаком "За содействие армии".

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Офицер Службы тыла Сил обороны Финляндии получил награду от главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерала Валерия Залужного. Имя и должность офицера не раскрывается из соображений безопасности, но он был награжден знаком "За содействие армии". Об этом сообщает издание Hufvudstadsbladet.

Дата была выбрана неслучайно. Финн получил награду сегодня, когда в его стране отмечается День флага Сил обороны Финляндии. Он стал первым в своей стране, кто был удостоен этой награды. И дал журналистам короткое интервью.

"Это огромная честь, эта награда для меня очень много значит. Для меня большая честь получить знак отличия. Я не ожидал, что меня заметят из-за того уровня, на котором я работаю. В то же время я понимаю, что награда предназначена для всех, кто работал с поддержкой Украины в рамках нашей оборонной логистики. Логистическая поддержка всегда означает сотрудничество между многими сторонами как в Финляндии, так и за ее пределами", — сказал офицер.

Он сообщил, что работает в логистике, и самым положительным моментом была высокая мотивация всех, кто занимается задачами, которые выполняются на международном уровне. Офицер пошутил, что хоть нагрузка и большая, но никто не жалуется.

По его словам, сотрудничество с Украиной получилось очень продуктивным. По его словам, украинцы невероятно находчивы и обладают чрезвычайно хорошей способностью находить решения проблем.

"Украинцы благодарны за поддержку, которую мы оказываем, но они в равной степени благодарны всем странам, которые оказывают поддержку, независимо от размера или ценности", — отметил военный.

По его словам, он очень гордится, что финны, как нация смогли внести свой вклад в борьбу Украины за выживание.

"Не могу сказать, что я счастлив из-за ситуации со многими человеческими смертями, но я благодарен за возможность делать значимую работу", — знак отличия, которым Залужный отметил офицера, представляет собой Деву Марию, две сабли и венок из дубовых листьев.

Напомним, ранее Финляндия направила в Украину новый пакет военной помощи, включающий, в частности, боеприпасы и зенитное вооружение. Стоимость нового пакета в правительстве оценили в 109 миллионов евро. Финская власть отметила, что поддержка и в дальнейшем будет продолжаться.

А также в Финляндии показали проект грандиозного забора, которым собираются отгородиться от России. Его высота – 4 метра, а сверху будет колючая проволока.