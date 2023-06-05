ВВС Испании хотят модернизировать 50-летние самолеты F-5B, чтобы летать на них до 2030 года

Истребители 3 поколения используются для обучения летчиков. Вместе с процессом модернизации Минобороны работает над заменой F-5BM более современными самолетами.

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В Министерстве обороны Испании планируют выделить 40 млн. евро, чтобы модернизировать флот истребителей 3 поколения F-5B. Об этом сообщает Infodefensa.

Самолеты F-5B используются в качестве учебно-боевых машин. Всего в ВВС Испании есть в строю 19 истребителей F-5BM. В начале 2000-х они уже проходили модернизацию, однако сейчас оборонное ведомство хочет провести ее снова. Обновление должно разрешить использовать самолеты до 2030 года. Если в первую модернизацию улучшения касались авионики, то нынешняя будет касаться других систем.

Отмечается, что озвученные 40 млн евро на модернизацию больше, чем ранее запланированные 25 млн евро. Однако и срок эксплуатации хотят продлить на 2 года, потому что изначально озвучивались планы эксплуатировать до 2028 года. Таким образом, возраст некоторых FB достигнет 60 лет.

Также в Минобороны работают над тем, чтобы заменить учебно-боевые самолеты новыми. Среди основных вариантов – M-346 от Leonardo или же T-50 от KAI. Они могут быть введены в эксплуатацию до 2028 года.

Напомним, 1 июня в США разбился самолет F-5, используемый в Воздушных силах в роли самолета-агрессора.

19 мая СМИ писали, что турецкие ВВС эксплуатируют самолеты F-4E Terminator, также находящиеся в строю почти 50 лет.