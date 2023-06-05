"Могут пойти на Москву": Стрелков предупредил о возможном захвате власти "вагнеровцами" в РФ

Наемники Евгения Пригожина, по словам оккупанта, в какой-то момент могут проигнорировать приказ Минобороны и осуществить передислокацию не только в Белгородскую, но и Московскую области.

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Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин забеспокоился после слов руководителя ЧВК "Вагнер" о том, что его наемники могут перестать подчиняться Минобороны РФ и зайти в Белгородскую область. Об этом Гиркин написал в своем Телеграм-канале в понедельник, 5 июня.

"Да, прям вижу — как корпуса "Вагнера" колоннами двинулись в Белгородскую область, игнорируя распоряжения МО РФ", — 0написал Гиркин.

Также бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" выразил мнение, что такими темпами "вагнеровцы" могут пойти на Москву, чтобы "защитить ее от налетов БПЛА".

"На Грозный Пригожин решил пока не ходить — там могут не понять и не оценить рвения "защитника"", — добавил Гиркин.

Конфликт ЧВК "Вагнер" с Минобороны РФ: что об этом известно

В течение нескольких месяцев владелец ЧВК "Вагнер" неоднократно критиковал российских военных и самого главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Так 3 июня Евгений Пригожин заявил о том, что отправит своих наемников в Белгородскую область.

"Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территорий РФ, мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ", — сказал Пригожин.

Он добавил, что "вагнеровцы" якобы будут защищать русских, дагестанцев, чеченцев и этнических украинцев.

"Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, без них бесполезно приходить", — резюмировал Пригожин.

Напомним, 24 мая Игорь Гиркин раскритиковал сообщение Евгения Пригожина и не поверил его словам о том, что в Украине были ликвидированы 20 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". По словам бывшего главаря боевиков т.н. "ДНР", безвозвратные потери среди "вагнеровцев" составляют по меньшей мере 40 тысяч человек.

Кроме того в начале мая Игорь Гиркин разрушил мечты Пригожина по Бахмуту. По мнению террориста, даже с боеприпасами "вагнеровцы" будут воевать бездарно и кроваво. Главу наемников он назвал признанным мастером "мясных штурмов" — ценой огромных потерь он продвинулся на 15 километров за полгода.