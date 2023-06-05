Все – жители Псковской области: в РФ идентифицировали солдат, взятых в плен РДК (фото)

Журналистам удалось установить личности шестерых пленных, которых показали бойцы "Русского добровольческого корпуса". Четверо из них – из города Великие Луки.

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Российские журналисты опубликовали данные о пленных солдатах РФ, которые попадут в обменный фонд Украины. Об этом говорится в публикации от 5 июня в медиа "Можем объяснить".

Авторы контента подчеркнули, что пленных россиян отказался освобождать в обмен на встречу с бойцами "Русского добровольческого корпуса" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Вражеские армейцы были захвачены партизанами. С помощью сервисов поиска по соцсетям расследователи идентифицировали несколько из них.

Благодаря сети удалось установить:

Романа Гоменюка 1978 года рождения, что стоит на фото в дальнем ряду справа;

моряка Юрия Мартынова, сидящего в первом ряду справа;

Алексея Хамицкого, сидящего впереди посредине кадра, завернувшись в одеяло;

Дмитрия Ермакова 1979 года рождения, который стоит третьим справа за идентифицированным ранее Алексеем Беляевым.

По данным медиа, все четверо – жители города Великие Луки в Псковской области России.

Также журналисты выяснили имя раненого пленника – Алексей Викторович тоже из Псковской области. Позже с СМИ связались родственники уроженца того же региона Дениса Выломова. По их словам, мужчина присутствует на фото – сидит за идентифицированным Алексеем Хамицким.

Идентифицированные военнопленные Фото: Можем объяснить

Напомним, ранее журналисты со ссылкой на комментарий жены идентифицировали на кадрах 48-летнего Алексея Беляева.

Партизаны опубликовали видеообращение, в котором сообщили, что губернатор Вячеслав Гладков не приехал на запланированную встречу и не забрал пленных военных РФ.