Украина выиграет эту войну, а Великобритания поможет, — глава британского Минобороны (фото)

Джеймс Клеверли подчеркнул, что собственными глазами увидел ужасы и разрушения, которые Россия нанесла суверенному государству.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой во время своего второго визита в Киев. Об этом сообщает Sky News.

На встрече обсуждались различные вопросы поддержки Украины — будь то на поле боя или же банковские гарантии, согласно информации британского министерства.

Этот визит проходит на фоне подготовки к конференции по экономическому восстановлению Украины, которая должна состояться в конце июня в Лондоне и, как ожидается, будет посвящена послевоенному восстановлению экономики.

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба на встрече с Джеймсом Клеверли

По словам Клеверли, на фоне продолжающегося противостояния полномасштабному российскому вторжению он собственными глазами увидел ужасы и разрушения, "которые Россия нанесла этому суверенному государству".

"Украина выиграет эту войну и может рассчитывать на нашу поддержку", — заявил Клеверли.

Напомним, что в РФ угрожают отравлением британскому министру обороны. На российском ТВ заявили, что "солсберецкий шпиль" должен упасть на голову Джеймсу Клеверли.

Также сообщалось, что контрнаступление ВСУ уже началось, а "самые сливки" Сил обороны Украины уже на подходе. По данным журналистов the Economist, некоторые из вылазок Украины угрожают перерезать сухопутный коридор, связывающий Россию с Крыма. По словам западных советников Украины, оборонительные построения российских войск могут быть более слабыми, чем считается.