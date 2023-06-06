Обломки упали неподалеку от роддома: в полиции рассказали детали ракетной атаки на Киев (фото)

В результате падения обломков сбитых ракет в Киевской области повреждено общежитие, более 20 автомобилей, медучреждение, частные дома и гаражные помещения.

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Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области утром 6 июня. Обстрелы произвели крылатыми ракетами типа Х-101/555. О последствиях массированной ракетной атаки для Киевщины рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, в результате обстрела в одном из районов области повреждено помещение поликлиники, а обломки ракеты обнаружили также недалеко от роддома.

"Экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала от места падения. Пострадавшие отсутствуют. В указанном населенном пункте из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения. Полицейские продолжают фиксировать последствия атаки окупантов", — проинформировал Небитов.

Он призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить в укрытие.

Позже Андрей Небитов добавил, что в результате массированной ракетной атаки повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов Киевской области.

"Случилось также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно ликвидировали. Пострадавшие отсутствуют", — резюмировал глава полиции Киевщины.

Напомним, что в ночь на 6 июля ВС РФ атаковали столицу Украины ракетами. В Киевской МВА сообщили, что падение обломков зафиксировано в Деснянском и Дарницком районах города. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня Россия атаковала Харьков ракетами С-300. В Слободском и Шевченковском районах города зафиксированы прилеты вражеских ракет — поврежден водопровод, дорожное покрытие, повреждены жилые дома, офисы и т.д.