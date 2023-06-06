Уничтожено более 20 целей: появились первые подробности ночной атаки ВС РФ по Киеву

По данным КГВА, россияне атаковали украинскую столицу крылатыми ракетами типа Х-101/555 при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

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В ночь на 6 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали столицу Украины. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

ВС РФ атаковали Киев

Столичный мэр также сообщил, что во время обстрела аварийные службы выехали на вызов в Дарницкий район Киева.

В Дарницкой район Киева выехали аварийные службы

В Киевской городской военной администрации добавили, что падение обломков зафиксировано в Деснянском районе города. Как следствие были повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

В Деснянском районе Киева упали обломки ракет

Позже в КГВА уточнили, что обстрел был совершен крылатыми ракетами типа Х-101/555 при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага! Все сбиты, попаданий не было", — констатировали в администрации.

ВС РФ выпустили по Киеву более 20 воздушных целей

Как отмечают в КГВА, сведения о пострадавших пока не поступали. Данные о разрушениях и жертвах все еще собираются и уточняются.

Напомним, что в ночь на 6 июня ВС РФ атаковали Харьков ракетами С-300. В Слободском и Шевченковском районах города зафиксированы прилеты вражеских ракет. Был поврежден водопровод, разрушено дорожное покрытие, разбиты жилые дома и офисы, выбиты стекла и окна.

Ранее, 3 июня, в Подгородненской общине Днепропетровского района прогремел взрыв, в результате чего был разрушен двухэтажный дом, под завалами оказались люди. На месте взрыва вспыхнули два пожара. Кроме того, повреждено спасательное подразделение.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, известно о 13-и пострадавших, из них трое детей: 6, 11 и 15 лет. Почти все раненые госпитализированы. Состояние — средней тяжести.