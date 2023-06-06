Возле затопленного ДК плавают лебеди: как сейчас выглядит Новая Каховка (фото)

После подрыва дамбы люди оказались заблокированными на своих рабочих местах. Также не известна судьба зоопарка "Казкова Діброва", поскольку оккупанты не дали сотрудникам спасти животных.

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Новая Каховка после разрушения дамбы Каховской ГЭС стремительно уходит под воду. Об этом сообщил мэр города Владимир Коваленко в комментарии "Стране" во вторник, 6 июня.

"К сожалению, город начало затапливать. На данный момент вода уже подошла к жилым домам, может уже на проспекте Днепровском и возможно подвальная часть уже затапливается", — сказал Коваленко.

По словам чиновника, в первые часы после разрушения дамбы была затоплена парковая территория, которая находится между проспектом Днепровским и Днепром. Пострадали яхт-клуб, зона отдыха, детские площадки, парк культуры, 12 гектар спортивного комплекса.

Зоопарк "Казкова Діброва" один из первых попал под затопление. Коваленко отмечает, что сейчас невозможно точно сказать о том, что случилось с животными.

"Мне тяжело сказать, какая судьба животных, которые там были. Потому что россияне не разрешали, чтобы сотрудники приходили туда ночью. Утром сотрудники пришли, но не смогли зайти, потому что там вода", — сказал Коваленко.

Как выглядит Новая Каховка сейчас

Жители города начали делиться фотографиями затопляемой Новой Каховки в социальных сетях.

На одном из них запечатлено, как мужчины помогают выбраться из водяной ловушки сотруднице канализационно-насосной станции. Женщине пришлось вылезать в окно из здания, которое было уже наполовину затопленным.

Затопленная канализационно-насосная станция

В кадр попал также Дом культуры в центре города. Первые этажи здания затоплены до половины. Возле центрального входа плавают лебеди.

Возле затопленного ДК плавают лебеди

Само здание сейчас выглядит вот так.

Дом культуры в Новой Каховке

Вода из Каховского водохранилища в первую очередь начала затапливать те микрорайоны Новой Каховки, которые расположены параллельно к Днепру. Сейчас вода добралась до отеля Premier, который расположен по адресу Проспект Днепровский, 42. Под водой уже часть сада, разбитого возле отеля.

Отель Premier в Новой Каховке

По состоянию на 12:13 глава оккупационной администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил росСМИ, что город затоплен.

Ранее Фокус писал о том, что делать местным жителям, когда наводнение в Каховке достигнет максимума. По словам руководителя пресс-офиса Херсонской ОВА Александра Толоконникова, вода будет подниматься до 11 часов дня и лишь после этого можно будет полностью оценить ситуацию.

Напомним, 6 июня Херсонская городская военная администрация предупредила, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС микрорайон Корабел в Херсоне обесточен. В настоящее время в небезопасных локациях автобусами проводится эвакуация людей. На местах работают все экстренные службы.