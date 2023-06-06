Біля затопленого БК плавають лебеді: який зараз вигляд має Нова Каховка (фото)

Після підриву греблі люди виявилися заблокованими на своїх робочих місцях. Також не відома доля зоопарку "Казкова діброва", оскільки окупанти не дали працівникам урятувати тварин.

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Нова Каховка після руйнування греблі Каховської ГЕС стрімко йде під воду. Про це повідомив мер міста Володимир Коваленко в коментарі "Стране" у вівторок, 6 червня.

"На жаль, місто почало затоплювати. На цей час вода вже підійшла до житлових будинків, може вже на проспекті Дніпровському, і, можливо, підвальна частина вже затоплюється", — сказав Коваленко.

За словами чиновника, у перші години після руйнування греблі було затоплено паркову територію, яка розташована між проспектом Дніпровським і Дніпром. Постраждали яхт-клуб, зона відпочинку, дитячі майданчики, парк культури, 12 га спортивного комплексу.

Зоопарк "Казкова діброва" один із перших потрапив під затоплення. Коваленко зазначає, що зараз неможливо точно сказати про те, що сталося з тваринами.

"Мені важко сказати, яка доля тварин, які там були. Тому що росіяни не дозволяли, щоб співробітники приходили туди вночі. Уранці співробітники прийшли, але не змогли зайти, бо там вода", — сказав Коваленко.

Який вигляд має Нова Каховка зараз

Жителі міста почали ділитися фотографіями Нової Каховки, що затоплюється, у соціальних мережах.

На одному з них видно, як чоловіки допомагають вибратися з водної пастки співробітниці каналізаційно-насосної станції. Жінці довелося вилазити у вікно з будівлі, яка була вже наполовину затопленою.

Затоплена каналізаційно-насосна станція

У кадр потрапив також Будинок культури в центрі міста. Перші поверхи будівлі затоплено до половини. Біля центрального входу плавають лебеді.

Біля затопленого ДК плавають лебеді

Сама будівля зараз має такий вигляд.

Будинок культури в Новій Каховці

Вода з Каховського водосховища насамперед почала затоплювати ті мікрорайони Нової Каховки, які розташовані паралельно до Дніпра. Наразі вода дісталася до готеля Premier, що розташований за адресою проспект Дніпровський, 42. Під водою вже частина саду, розбитого біля готелю.

Готель Premier у Новій Каховці

Станом на 12:13 голова окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимир Леонтьєв повідомив росЗМІ, що місто затоплено.

Раніше Фокус писав про те, що робити місцевим жителям, коли повінь у Каховці досягне максимуму. За словами керівника пресофісу Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, вода буде підійматися до 11 години дня, і лише після цього можна буде повністю оцінити ситуацію.

Нагадаємо, 6 червня Херсонська міська військова адміністрація попередила, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмлено. Наразі в небезпечних локаціях автобусами проводиться евакуація людей. На місцях працюють усі екстрені служби.