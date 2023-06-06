"Зубы дракона разошлись по карманам": ЛСР показал заезд на территорию РФ на танке (видео)

По словам российских добровольцев, они на бронетехнике заехали в приграничное село, где не заметили ни одного фортификационного сооружения.

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Бойцы Легиона "Свобода России" (ЛСР) показали кадры заезда на территорию Белгородской области РФ с видом от первого лица. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой ЛСР во вторник, 6 июня.

На видео российские добровольцы заехали в село Новая Таволжанка на танке — населенный пункт, в котором якобы еще 5 июня "ликвидировали" всех бойцов по заявлению Минобороны РФ.

Как отметили добровольцы, особых препятствий или фортификационных сооружений на пути в российский населенный пункт они не встретили.

"Как видите, пресловутые "зубы дракона" успешно разошлись по карманам чиновников. Освободительные силы Легиона "Свобода России" и РДК проехались с ветерком и заняли выгодные позиции для продолжения борьбы", — сказано в сообщении ЛСР.

Напомним, днем ранее, 5 июня российские СМИ сообщали, что добровольцы из РДК и ЛСР форсировали реку Северский Донец и вышли к селу Новая Таволжанка.

В тот же день, 5 июня, стало известно, что в бою был убит полковник Андрей Стэсев, старший оперативной группировки Белгород.

Также напомним, 5 июня российские добровольцы опубликовали видео уничтожения техники ВС РФ в Белгородской области. Бойцы Легиона "Свобода России" призвали солдат ВС РФ прекратить сопротивление, сдаваться в плен и сохранить себе жизни.