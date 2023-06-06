Для боевых задач: ВС РФ отправили ЗРК С-400 в Минскую область Беларуси, — расследователи (карта)

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" выяснила, что министр обороны РБ Виктор Хренин побывал в расположении 15-й зенитно-ракетной бригады Смолевичском районе.

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ВС РФ отправили зенитно-ракетный комплекс С-400 в Минскую область Беларуси. Он поступил на вооружение 6-го дивизиона 15-й зенитно-ракетной бригады. Об этом заявили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что в Минобороны Беларуси заявили, что министр Виктор Хренин 6 июня посетил зенитно-ракетное подразделение, где на вооружение был поставлен зенитный ракетный комплекс С-400. Там он оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство и выполнению личного состава поставленных командованием задач.

"На опубликованных МО РБ фото (среди прочего) можно заметить командира 15-й зенитной ракетной бригады ВС РБ (в/ч 30151) полковника Андрея Долбика", — сказано в сообщении.

Виктор Хренин посетил зенитно-ракетное подразделение с С-400 Фото: Минобороны Беларуси

Виктор Хренин посетил зенитно-ракетное подразделение с С-400 Фото: Минобороны Беларуси

Кроме того, на кадрах, опубликованных Минобороны Беларуси, можно увидеть, как командующему ВВС и войск ПВО полковнику Лукьяновичу докладывал военнослужащий 15-й зенитной ракетной бригады.

"Анализ фото / видео, опубликованных МО РБ показал, что Хренин сегодня посетил расположения 6-го зенитного ракетного дивизиона 15-й зенитной ракетной бригады", — отметили в мониторинговой группе.

Сообщается, что эта бригада дислоцируется на территории Минской области в Дуброво, Смолевичский район.

Местонахождение ЗРК С-400 Фото: Беларускі Гаюн

Что такое ЗРК С-400

Российский зенитный ракетный комплекс для уничтожения воздушных и некоторых баллистических целей. Может сбивать цели на расстоянии от 2 до 400 километров, а баллистические цели на расстоянии до 60 километров.

Напомним, что 1 июня РФ и Беларусь пригрозили сбивать дроны "совершенным" лазерным оружием. Разработчики из РБ уверяют, что уже в 2023 году будет готов модуль мощностью 100 кВт, который сможет сбивать цели на расстоянии в десятки километров.

Также 5 июня Александр Лукашенко назвал Калининградскую область РФ "своей". По словам белорусского политика, жители Калининградской области являются самыми близкими людьми для белорусов. Именно Беларусь отвечала за этот регион во времена Советского Союза.