Плотину на Каховской ГЭС повредили несколько дней назад: снимки Maxar подтвердили (фото)

По спутниковым снимкам Maxar видно, что автомобильный мост на плотине был цел еще 28 мая. Но снимки от 5 июня показали, что не хватает одной из частей, которая могла исчезнуть 1-2 июня.

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Критическая важную плотину в Новой Каховке повредили за несколько дней до масштабного обрушения конструкции, которое произошло вечером 5 или утром 6 июня, на что указывают результаты анализа CNN.

Журналисты говорят, что у них нет подтверждений того, что именно повреждения автомобильного моста привели к масштабному обрушению плотины, или же что это была преднамеренная атака одной из сторон конфликта.

На спутниковых снимках Maxar видно, что автомобильный мост на плотине оставался целым еще 28 мая. Однако на снимках 5 июня видно, что на нем не хватает одной из секций. По спутниковым снимкам низкого разрешения можно сделать вывод, что части моста исчезли в период с 1 по 2 июня.

С 24 февраля 2022 года Новая Каховка находится под российской оккупацией, городская территория используется ВС РФ в качестве тыловой базы и логистического центра.

Спутниковые снимки Каховской ГЭС

Напомним, что опубликованы первые спутниковые снимки подорванной Каховской ГЭС. На этих кадрах видно, что основная часть конструкции разрушена.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW, российские войска могли подорвать Каховскую ГЭС, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

МИД Германии обвинил РФ в катастрофе на Каховской ГЭС. По словам главы ведомства Анналены Берборк, плотину Новокаховской ГЭС использовали как оружие и подвергли людей опасности.