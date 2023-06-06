Всеобщая мобилизация в Украине: когда закончится призыв на службу

С момента объявления указа президента Украины о введении военного положения сроки всеобщей мобилизации были перенесены уже 7 раз.

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Всеобщая мобилизация в Украине продлена чуть более, чем до середины августа 2023 года. Указом президента Владимира Зеленского от 24 февраля 2022 года о введении военного положения в тот же день в Украине была объявлена всеобщая мобилизация.

Изначально сроки всеобщей мобилизации составили 90 дней, однако с тех пор она была несколько раз продлена.

С начала полномасштабного вторжения РФ всеобщая мобилизация продлевалась уже 7 раз в разные сроки.

Всеобщая мобилизация — сколько раз продлевали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

со 2 мая по 18 августа 2023 года.

Мобилизация предусматривает призыв на военную службу всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

О периоде последнего продления всеобщей мобилизации заявил народный депутат Алексей Гончаренко, который отметил, что 2 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла соответствующие законопроекты, которые были поданы президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, на днях Фокус писал о том, что с 1 июня ожидается ряд изменений, в частности, в военном учете и уведомлении граждан и что нового ждет военнообязанных в июне 2023 года.