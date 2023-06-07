"Даже не пытаются": россияне на подтопленных территориях не помогают жителям, — Зеленский

На оккупированной оказавшейся в воде части Херсонской области жители вынуждены надеяться только на себя, ведь со стороны оккупантов никаких спасательных операций не проводится.

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Подрывом Каховской ГЭС российские террористы еще раз доказали, что они представляют угрозу всему живому. Об этом в своем телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские оккупанты сознательно уничтожили одно из крупнейших водохранилищ Украины.

"По меньшей мере 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере, десятки тысяч до сих пор там. Сотни тысяч людей остались без нормального доступа к питьевой воде. Наши службы, все, кто может дать людям спасение, уже привлечены. Но мы можем помочь только на подконтрольной Украине территории. На оккупированной Россией части оккупанты даже не пытаются помочь людям", — сообщил президент.

Затоплен Херсонщина. Эвакуация жителей.

Президент подчеркнул, что такое отношение к людям со стороны агрессора еще раз демонстрирует цинизм РФ и показывает, что Россия несет Европе и миру.

Затоплен Херсонщина. Эвакуация жителей.

Президент опубликовал ряд фотографий по ситуации с затопленными населенными пунктами Херсонщины и кадрами, как спасают местных жителей волонтеры, спасатели, правоохранители и военные.

Затоплен Херсонщина. Эвакуация жителей.

Напомним, что в "Укргидроэнерго" заявили, что на восстановление разрушенной оккупантами Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет и около 1 млрд евро средств.

Ранее сообщалось, что физик опроверг саморазрушение Каховской ГЭС и доказал, что произошла серия "синхронизированных по времени взрывов", зафиксированных магнитометром в Бухаресте. Взрыв определили с погрешностью ориентировочно в 5 минут. Речь идет о времени 02:50. Официальные украинские власти также указывают это время.