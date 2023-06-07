"Ряд подготовительных взрывов": физик опроверг теорию об обстрелах ВСУ Каховской ГЭС
На дамбе мог быть ряд подготовительных взрывов, прежде чем раздался основной. Инфразвуковое обнаружение взрыва на ГЭС также было зафиксировано европейским учреждением CEEIN.
Обстрелы и саморазрушение плотины Каховской ГЭС невозможны, ведь произошла серия "синхронизированных по времени взрывов", зафиксированных магнитометром в Бухаресте. В Twitter физик Ричард Кортадо сообщил подробности.
Взрыв определили с погрешностью ориентировочно в 5 минут. Речь идет о времени 02:50. Официальные украинские власти также указывают это время.
Специалист обратил внимание, что Центрально-Восточноевропейская инфразвуковая сеть (CEEIN) также подтвердила инфразвуковое обнаружение взрыва на ГЭС. В районе Буковины прошла соответствующая регистрация. Она, по словам Кортадо, "согласовывается с 30-минутным ходом сигнала магнитной аномалии".
"Считаю, что на дамбе должен быть ряд подготовительных взрывов, прежде чем раздался основной взрыв", — пояснил ученый.
Ричард Кортадо обратил внимание, что была целая серия "синхронизированных по времени взрывов". Они прогремели за несколько часов до основного подрыва Каховской ГЭС.
Подрыв Каховской ГЭС: хронология событий
Утром 6 июня российские кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Оперативном командовании "Юг" подтвердили информацию.
В 6:44 глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram сообщил, что через пять часов уровень воды будет критическим. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов.
Около 9 утра появились первые сообщения о том, что города и села в Херсонской области начали подтапливать. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а по соображениям безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.
Напомним, в Минобороны показали последствия подрыва Каховской ГЭС. Руководитель ведомства отметил, что подрыв гидроэлектростанции является преступлением против человечности и виновные в нем должны предстать перед Международным уголовным судом.