"Постапокалиптический фильм": Резников показал последствия подрыва Каховской ГЭС (видео)

Глава Минобороны Украины отметил, что подрыв гидроэлектростанции является преступлением против человечности и виновные в нем должны предстать перед Международным уголовным судом.

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Министр обороны Украины Алексей Резников показал спутниковые снимки последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее видео появилось на официальной странице главы Минобороны в Twitter.

"Сцена напоминает высокобюджетный голливудский постапокалиптический фильм. Однако таковы реалии русского мира", — написал Резников.

Министр заявил, что подрыв ГЭС является еще одним преступлением против человечности и ответственные за произошедшее должны предстать перед Международным уголовным судом. По его словам, Украина может это гарантировать.

На опубликованных кадрах можно увидеть масштаб разрушений непосредственно на гидроэлектростанции, а также затопленные населенные пункты Новая Каховка, Отрадокаменка и Корсунка.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Во вторник, 6 июня, в Оперативном командовании "Юг" сообщили о подрыве Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами. В результате разрушения дамбы произошло повышение уровня воды ниже по течению водохранилища.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. Кроме того, эксперты уже начали оценивать последствия этой техногенной катастрофы, спровоцированной ВС РФ, для окружающей среды и Запорожской АЭС.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами не подлежит восстановлению. По предварительному прогнозу ожидается износ водохранилища в течение следующих 4 дней.

Мы также писали о том, что ВС РФ нанесли артиллерийский удар по Херсону в момент, когда в областном центре продолжалась эвакуация населения из-за подрыва Каховской ГЭС. Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения.