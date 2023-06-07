Умолял спасти: в оккупированных Олешках ВСУ из дрона заметили мальчика в затопленном доме (видео)

Бойцы аэроразведки артбригады ВСУ с дрона зафиксировали маму с ребенком, пытающимся от большой воды спастись на крыше их дома.

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В городе Олешки Херсонской области, который сейчас находится под контролем российских оккупантов, большая вода прибывает, а ее уровень достиг крыш частных домов, а где-то затопил их полностью. Город фактически ушел под воду, а жители спасаются от затопления, как могут. Видео, как мама с сыном пытаются спастись от затопления, были сняты бойцами 406-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

На кадрах, запечатлевших дрон, видно, как мальчик с мамой взобрались на крышу своего дома и сквозь окно в нем наблюдают за ситуацией. Семья заметила дрон и мальчик, сложа руки, стал умолять, чтобы их спасли. Мама в это время плачет.

Бойцы ВСУ сообщили, что на крыше дома спасаются двое детей и женщина — они уже сутки находятся там. Украинские защитники надеются, что кому-то удастся спасти их.

"Это была оккупированная территория. Но те падлы туда за ними не поплывут, вся надежда на наших… Хотя, конечно, очень рискованно", — говорят бойцы.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты на захваченных территориях не помогают местным жителям с эвакуацией.

Ранее сообщалось, что в "Укргидроэнерго" посчитали, во сколько обойдется восстановление Каховской ГЭС и сколько на это уйдет время. В компании прогнозируют, что на полное восстановление уничтоженной инфраструктуры нужно будет потратить не менее 1 млрд. евро.