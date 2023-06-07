Благав врятувати: в окупованих Олешках ЗСУ з дрона помітили хлопчика у затопленому будинку (відео)

Бійці аеророзвідки артбригади ЗСУ з дрона зафіксували маму з дитиною, які від великої води намагаються врятуватися на даху їхнього будинку.

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У місті Олешки на Херсонщині, яке зараз перебуває під контролем російських окупантів, велика вода прибуває, а її рівень сягнув дахів приватних будинків, а деінде затопив їх повністю. Місто фактично пішло під воду, а жителі рятуються від затоплення як можуть. Відео, як мама з сином намагаються врятуватися від затоплення зафільмували бійці 406-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

На кадрах, які зафільмував дрон, видно, як хлопчик з мамою видерлися на дах свого будинку і крізь вікно в ньому спостерігають за ситуацією. Родина помітила дрон і хлопчик, склавши руки, почав благати, аби їх врятували. Мама в цей час плаче.

Бійці ЗСУ повідомили, що на даху будинку рятуються двоє дітей і жінка — вони вже добу перебувають там. Українські захисники сподіваються, що комусь вдасться їх врятувати.

"Це була окупована територія. Але ті падли туди за ними не попливуть, вся надія на наших… Хоча, звісно, дуже ризиковано", — говорять бійці.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, російські окупанти на захоплених територіях не допомагають місцевим жителям з евакуацією.

Раніше повідомлялося, що в "Укргідроенерго" порахували, у скільки обійдеться відновлення Каховської ГЕС та скільки на це знадобиться часу. У компанії прогнозують, що на повне відновлення знищеної інфраструктури потрібно буде витратити не менше 1 млрд євро.