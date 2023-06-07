Польша начала получать первые легкие штурмовики FA-50 из Южной Кореи (фото)

По словам министра обороны Мариуша Блащака, южнокорейские самолеты совместимы с истребителями F-16 и F-35.

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале снабжения легких штурмовиков FA-50. Об этом сообщает газета wPolityce.

В ходе визита в Южную Корею польской делегации, министр обороны сообщил о начале поставок самолетов FA-50. Польша заказала у южнокорейского производителя 48 FA-50. Контракт был подписан в сентябре 2022 года.

Теперь на вооружении Воздушных сил Польши будут только F-16 и FA-50, а вскоре и истребители 5 поколения F-35. По словам Блащака, южнокорейские самолеты совместимы с F-16 и даже F-35.

FA-50 Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

"Это большой актив при построении системы ПВО, а также единой системы подготовки летного состава. Наши летчики уже прошли первые обучающие циклы в Республике Корея на FA-50 и вскоре будут готовы к плавному переходу на использование этого нового типа оборудования", — подчеркнул министр обороны. .

Кроме этого, Польша получит не только сами самолеты, но и пакет обучения, тренажеры и материально-техническое обеспечение. В настоящее время согласовываются детали строительства сервисного центра в Польше вместе с Korea Aerospace Industries.

Напомним, 7 июня СМИ писали, что Польша взяла кредит в 10 млрд долларов, чтобы приобрести сотни единиц бронетехники в Южной Корее.

27 июля в Польше объявили о намерениях купить 800 танков, 600 САУ и 48 штурмовиков FA-50.