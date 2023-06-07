На фоне угроз Китая: в Конгрессе США заговорили о снижении военной помощи Украине

Конгрессмен Майк Роджерс сказал, что в сентябре вопрос объема финансирования военной помощи Украине может быть пересмотрен "на гораздо более скромном уровне".

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Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США рассматривает законопроект о дополнительных расходах в 2023 году на борьбу с угрозами со стороны Китая. При этом председатель комитета Марк Торнберри предположил, что следующий пакет помощи Украине будет предоставлен "в гораздо меньшем объеме". Об этом 6 июня написали журналисты Defence News.

Проект был предложен республиканцем Майклом Роджерсом, штат Алабама. Он отметил, что как только Конгресс завершит работу над законом о полномочиях в области национальной обороны на 2024 финансовый год и законопроектом об ассигнованиях на оборону, тогда следует обратить внимание на Китай.

"Нам пора посмотреть и понять, действительно ли мы занимаемся Китаем. Если да, то хорошо. Если нет, мы будем продолжать и сокращать финансирование (проектов дополнительных оборонных расходов). Для меня все дело в Китае", — заявил он.

Вместе с тем Роджерс, который ранее критиковал администрацию Байдена за отказ поставлять Украине определенные виды оружия, высказался менее оптимистично относительно военной помощи Украине. По его словам, в процессе финансирования возможностей ВСУ могут последовать изменения, в зависимости о того, каким будет контрнаступление и настанет ли к сентябрю перемирие.

"Мне, вероятно, придется вернуться к вопросу об Украине, но на гораздо более скромном уровне, чем все, что мы делали раньше", — сказал Роджерс в интервью Defense News.

Обозреватели в связи с этим отметили, что Пентагон не включил дополнительную помощь Украине в свой бюджетный запрос на 2024 финансовый год, отметив, что ведомство будет запрашивать будущие пакеты помощи исходя из дополнительных расходов, которые утвердит Конгресс. При этом Министерство обороны ожидает, что средства на помощь Украине закончатся к концу финансового года в сентябре.

В материале также были приведены цифры. Так в 2023 финансовом году, который заканчивается 30 сентября, общие расходы на оборону составят $893 млрд с учетом $35,4 млрд на чрезвычайную помощь Украине. А общие расходы на оборону в 2022 финансовом году составили $794 млрд после того, как Конгресс выделил еще $26 млрд на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что согласно отчету Пентагона, инспекторы ведомства провели аудит, в ходе которого было обнаружено непригодное для эксплуатации вооружение, предназначенное для отправки в Украину. Были выявлены шесть гаубиц М777 и свыше 20 машин M1167 "Humvee", требующих ремонта.