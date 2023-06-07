"Рации разрываются": военкоры РФ и западные эксперты говорят о начале контрнаступления ВСУ (карта)

Российские военкоры говорят о начале серьезных боев в Запорожской области. Активизацию боевых действий также подтверждают и западные военные аналитики.

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Российские военкоры, а также западные эксперты говорят, что контрнаступление ВСУ уже началось. Об этом пишет российское медиа Baza.

Сообщается, что военкоры пропагандистской "Русской весны" пишут о том, что наступление началось днем 7 июня. Бои идут в Запорожской области. По их словам, ВСУ смогли провести артподготовку, а затем отправить бронегруппы со значительным количеством танков и легкой бронетехники.

Пропагандисты заявили, что активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Запорожской области.

"На Запорожском направлении рации разрываются", — говорится в сообщении.

Русская весна о боях в Запорожской области Фото: Скриншот

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что начались бои возле Орехова.

Стрелков о боях возле Орехова Фото: Скриншот

Кроме того, как сообщается, о контрнаступлении также начали писать западные СМИ. К примеру, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью 6 июня говорил об активизации боевых действий.

Однако, как сообщается, руководство Украины придерживается "информационной тишины".

"В соответствии с этой политикой никаких анонсов с официальными датами контрнаступления не предполагалось, жителей также призвали не распространяться об операциях ВСУ", — говорится в материале.

Карта боев в Запорожской области Фото: Baza

Также напомним, что замминистра обороны Анна Маляр сказала, что из-за подрыва Каховской ГЭС россиянам придется менять дислокацию. Она сказала, что враг подорвал дамбу не случайно, а с целью помешать планам ВСУ. Однако теперь из-за разрушений он сам вынужден покинуть оборонительные позиции.

Кроме того, Маляр говорила, что Силы обороны в районе Бахмута перешли в наступление. Противник пытается стягивать на этом направлении резервы, сообщила замминистра обороны. Причем наемники из ЧВК "Вагнер" отошли в тыл, а на передовой находятся солдаты российской регулярной армии.