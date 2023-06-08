Зеленский и Рютте давят на Испанию, чтобы она передала Patriot Украине – El Pais

В испанской армии есть две батареи Patriot, одна обороняющая страну, а другая по договоренностям с НАТО стоит в Турции. До конца декабря он должен находиться на турецкой территории, пишут журналисты.

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Нидерланды и Украина давят на испанское руководство, чтобы они присоединились к коалиции Patriot. Об этом сообщает газета El Pais.

Президент Украины и премьер-министр Нидерландов передали просьбу премьер-министру Испании Педро Санчесу передать украинским военным зенитно-ракетный комплекс Patriot. Однако сейчас испанский противоракетный комплекс находится в Турции, стране-члене НАТО. По договоренностям, дивизион должен находиться на турецкой территории до 31 декабря. Президент Эрдоган хочет, чтобы Patriot был в его стране и после 31 декабря.

Отмечается, что Владимир Зеленский передал просьбу руководителю испанского правительства во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове. У Испании две батареи ЗРК Patriot — одна в Турции с 2015 года, отвечающая оперативным требованиям Альянса, а вторая находится в морской пехоте в Валенсии. Считается, что вторая батарея необходима для национальной безопасности Испании.

В издании считают, что Испания может быть готова передать Украине батарею Patriot. Необходимость размещения батареи на турецкой территории журналисты называют таковой, что уже не отвечает военным потребностям. Поэтому ЗРК там находится по политическим соображениям, потому что Турция является "норовливым партнером".

Напомним, 7 июня Юрий Игнат заявил, что Украине нужно 50 батарей ЗРК Patriot, потому что у страны большая территория.

2 июня Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима "коалиция Patriot".