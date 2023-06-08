Выводы делать рано: американский генерал об активизации боевых действий в Украине

Пока не следует придавать большого значения ежедневным операциям на передовой, считает генерал Марка Милли. Если контрнаступление начнется, Украина сама официально об этом объявит.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 6 июня заявил, что боевые действия в Украине активизировались на всех участках оккупированной территории. В то же время он предостерег от того, чтобы придавать слишком большое значение ежедневным операциям, которые проводят ВСУ. Видео интервью генерала Милли опубликовало агентство Associated Press.

Американский военачальник подчеркнул, что Украина сама должна официально объявить о начале контрнаступления, но в любом случае украинские войска готовы к бою.

"По нашим оценкам, украинские военные хорошо подготовлены ко всему, что они делают — они выбирают воевать в наступательных боях или в обороне… Они хорошо подготовлены", — сказал Милли.

Присутствуя на месте захоронения солдат в Нормандии генерал отметил, что боевые действия со временем естественно будут меняться как и в битве за Нормандию или в любом другом крупном сражении, так как в войне присущи успехи и неудачи.

"Будут дни, когда вы увидите много активности, а будут дни, когда вы увидите очень мало активности. Будут наступательные и оборонительные действия. Так что это будет борьба "туда-сюда" в течение длительного времени", — считает Милли.

Оценивая события в прошлом году генерал сказал, что украинские войска хорошо защищали свою страну с начала вторжения в феврале до середины лета, а затем провели две успешные наступательные операции в Харькове и Херсоне. По его мнению, обучение и оружие, поставленное союзниками в течение зимы, вполне хорошо подготовили Украину к предстоящей борьбе.

"Много тренировок было проведено, много поставок, много боеприпасов было предоставлено другими странами, включая Соединенные Штаты. Сейчас они тренируются, как мы думаем, довольно хорошо в комбинированных операциях с оружием. Поэтому я думаю, что они готовы к тому, что им нужно делать", — подытожил Милли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 июня провел Ставку Верховного главнокомандующего, в ходе которой детально обсуждались дальнейшие действия украинских вооруженных сил. Он заявил, что ВСУ находятся в максимальной готовности к боевым действиям.