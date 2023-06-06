"Максимальная готовность": Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины отметил, что подрыв Каховской ГЭС и затопление территорий не повиляет на способность Сил обороны Украины деоккупировать захваченные территории.

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На Ставке Верховного главнокомандующего детально обсуждались вопросы дальнейших действий Сил обороны и безопасности Украины. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал глава государства, на Ставке он заслушал доклады военного командования.

"Детально разобрали ситуацию на фронте и готовность наших сил к дальнейшим действиям. Готовность — максимальная", — отметил президент.

Также Зеленский добавил, что подрыв Каховской ГЭС и затопление территорий не повиляет на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Напомним, 6 июня в Минобороны Украины намекнули, что украинцам не стоит обсуждать планы военного командования и передвижение военной техники в социальных сетях.

Днем ранее, 5 июня, замминистра обороны Анна Маляр говорила, что ВСУ продвинулись под Бахмутом на расстояние в 1600 метров. По ее словам, бойцы Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на нескольких направлениях на восточном фронте.