"Начнется не в соцсетях": в Минобороны призвали не гадать о старте контрнаступления ВСУ (видео)

Замминистра обороны Анна Маляр поделилась видео, в котором намекнули украинцам, чтобы они не обсуждали контрнаступление ВСУ в социальных сетях.

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В Минобороны Украины намекнули, что украинцам не стоит обсуждать планы военного командования и передвижение военной техники в социальных сетях. Видео с призывом опубликовала у себя в Telegram замминистра обороны Анна Маляр.

"Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях", — подписала она видео.

В ролике показано, как украинцы пишут различные сообщения в социальных сетях, обсуждая начало контрнаступления ВСУ. Однако затем на экране появляется призыв к молчанию.

Затем на экране появляется надпись: "Наступление начнется не в соцсетях", после чего в сообщения стираются.

Маляр опубликовала видео о "дате контрнаступления ВСУ".

Отметим, что ранее 5 июня Маляр говорила, что ВСУ продвинулись под Бахмутом на расстояние в 1600 метров. По ее словам, бойцы Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на нескольких направлениях на восточном фронте.

Напомним, что майор ВСУ Максим Жорин 6 июня подтвердил, что ВСУ возобновили наступательные действия, чтобы окружить Бахмут. По его словам, россияне начали перекидывать резервы к Бахмуту и выстраивать оборону. Каждая лесополоса дается с тяжелыми боями.