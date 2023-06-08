Первые попытки прорвать оборону: Украина столкнулась c жестким сопротивлением ВС РФ, — CNN

По данным журналистов, украинским войскам удалось разбить часть сил РФ в районе Бахмута. Но говорится и о потерях личного состава и техники ВСУ, в том числе колесных бронемашинах с усиленной противоминной защитой MRAP.

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В последние несколько дней в ходе своей первой попытки прорвать российские линии обороны на востоке Украина столкнулась с более ожесточенным сопротивлением со стороны российских сил, чем ожидалось. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных представителей руководства США.

Упоминается о потерях личного состава и техники.

Один из чиновников рассказал о "значительных" потерях, среди прочего, упоминается о колесных бронемашинах с усиленной противоминной защитой MRAP.

Украинским войскам удалось разбить часть российских сил в районе Бахмута, но российские военные с противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали "ожесточенное сопротивление".

Россияне окопались на многоуровневых оборонительных рубежах с минными полями, что "нанесло тяжелый урон украинской бронетехнике".

Но представители США, как, впрочем, и Украины заявляют, что эти потери не скажутся на запланированном более масштабном контрнаступлении ВСУ. Представители стран Запада, в т.ч. США, ожидали, что на контрнаступление Украины уйдет определенное время, при этом высокому риску будут подвержены украинские защитники, а также военная техника, поставляемая из-за рубежа.

Напомним, что украинские силы ликвидировали более трех рот российских войск на Таврическом направлении. Генерал Александр Тарнавский сообщил, что в течение суток ВСУ нанесли урон и уничтожили 57 единиц военной техники оккупантов.

Напомним, что в Кремле отреагировали на заявление бывшего генсека НАТО о возможном размещении военного контингента альянса в Украине.