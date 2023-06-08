Обязательно будет: в ВСУ назвали условие открытия аэропорта во Львове (видео)

Юрий Игнат считает, что в случае открытия аэропорта в Украине во время войны, российские силы будут рассматривать его как потенциальную цель и осуществлять обстрел.

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Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что после открытия аэропорта во Львове, он может стать главной целью для России. По его мнению, в настоящее время Украина не обладает достаточным количеством систем противовоздушной обороны, чтобы обеспечить безопасность данного аэродрома. Об этом он рассказал в прямом эфире телемарафона.

Юрий Игнат подчеркнул, что он не комментирует предполагаемое решение правительства относительно открытия аэропорта во Львове. Он также признал, что в условиях полномасштабной войны он не представляет, как аэродром может безопасно функционировать.

Юрий Игнат выражает убеждение, что в случае открытия аэропорта в Украине во время войны, российские силы будут рассматривать его как потенциальную цель и осуществлять обстрел. Он также указывает на недостаток систем противовоздушной обороны в Украине, что делает защиту всех аэродромов недостаточной.

"Вопрос аэродромов – он важен. Понятно, что хочется иметь воздушное сообщение, в том числе с нашими партнерами. Но их нужно чем-то защищать. Разумеется, системы Patriot, чтобы защитить от баллистики, системы IRIS-T, которые мы сегодня получаем от партнеров – они не в достаточном количестве в государстве", – сообщил Игнат.

Юрий Игнат заявил, что после победы Украины в войне и военные, и гражданские аэродромы станут "аэродромами совместного использования".

"Обязательно это будет, нужно только победить", – отметил он.

Напомним, что международный аэропорт "Львов" могут частично открыть, он будет работать как гуманитарный коридор под контролем Евросоюза.

А в России придумывают регламенты для закупки и установки специальных защитных механизмов в аэропортах. Это нужно для отражения возможных атак беспилотных летательных аппаратов.