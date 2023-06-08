Обов'язково буде: у ЗСУ назвали умову відкриття аеропорту у Львові (відео)

Юрій Ігнат вважає, що у разі відкриття аеропорту в Україні під час війни, російські сили розглядатимуть його як потенційну мету та здійснюватимуть обстріл.

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Представник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що після відкриття аеропорту у Львові він може стати головною метою для Росії. На його думку, зараз Україна не має достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб забезпечити безпеку даного аеродрому. Про це він розповів у прямому ефірі телемарафону.

Юрій Ігнат наголосив, що він не коментує передбачуване рішення уряду щодо відкриття аеропорту у Львові. Він також визнав, що в умовах повномасштабної війни він не уявляє, як аеродром може безпечно функціонувати.

Юрій Ігнат висловлює переконання, що у разі відкриття аеропорту в Україні під час війни, російські сили розглядатимуть його як потенційну мету та здійснюватимуть обстріл. Він також вказує на нестачу систем протиповітряної оборони в Україні, що робить захист усіх аеродромів недостатнім.

"Питання аеродромів — воно важливе. Зрозуміло, що хочеться мати повітряне сполучення, у тому числі з нашими партнерами. Але їх потрібно чимось захищати. Зрозуміло, системи Patriot, щоб захистити від балістики, системи IRIS-T, які ми сьогодні отримуємо від партнерів – вони не в достатній кількості у державі", – повідомив Ігнат.

Юрій Гнат заявив, що після перемоги України у війні і військові, і цивільні аеродроми стануть "аеродромами спільного використання".

"Обов'язково це буде, треба лише перемогти", – зазначив він.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Львів" можуть частково відкрити, він працюватиме як гуманітарний коридор під контролем Євросоюзу.

А в Росії вигадують регламенти для закупівлі та встановлення спеціальних захисних механізмів в аеропортах. Це потрібно для відбиття можливих атак безпілотних літальних апаратів.