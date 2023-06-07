Як "зерновий коридор": у Львові заговорили про відкриття аеропорту

Місцева влада запевняє, що всі дуже чекають на відкриття аеропорту. Передбачається, що він працюватиме як гуманітарний коридор під контролем Євросоюзу.

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Міжнародний аеропорт "Львів" можуть частково відкрити, він працюватиме як гуманітарний коридор під контролем Євросоюзу. Про це заявив 7 червня голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у коментарі "Першому Західному".

Плани відкриття аеропорту, за його словами, з'явилися після підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу "Механізм "Сполучення Європи".

"Щодо Львівщини, у рамках угоди обговорювали збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та можливе відкриття аеропорту", — зауважив чиновник.

Можливе відкриття аеропорту, як зазначив Козицький, це одна з речей, на яку всі дуже чекають.

"Питання було порушене, і ми сподіваємося, що як "зерновий коридор" може бути відкритий і гуманітарний коридор, забезпечений Європейським Союзом", — додав він.

Нагадаємо, що у міжнародному аеропорту "Жуляни" у Києві знайшли уламки одного з дронів, які запускали російські військові.

А в Росії вигадують регламенти для закупівлі та встановлення спеціальних захисних механізмів в аеропортах. Це потрібно для відбиття можливих атак безпілотних літальних апаратів.